Sky, in questo weekend con il ritorno dei campionati dopo la sosta per le nazionali, apre ufficialmente la sua ultima parte di stagione calcistica e sportiva. Il fiore all’occhiello della tv satellitare, in mancanza della Serie A in esclusiva, sarà la Champions League e l’Europa League, senza dimenticare i GP di Formula 1, i tornei di tennis più importanti e i match di NBA.

Sky, i costi sono da ribasso e c’è anche questo servizio gratis

I clienti che intendono attivare un piano per la tv satellitare potranno ora contare sui vantaggi dei listini Smart. Dopo anni, in questo 2022, Sky ha deciso per una inattesa virata sul low cost.

I prezzi della tv satellitare sono ora più bassi che mai, a partire proprio dal ticket più vantaggioso, quello relativo allo sport. Il prezzo di questo pacchetto è infatti di 16,90 euro. Per il ticket Cinema i clienti si troveranno a pagare soli 10,90 euro. Il prezzo del pacchetto base per gli utenti sarà di soli 14,90 euro al mese. Ancora più basso il ticket calcio, con una tariffa di soli 5 euro per tutti i clienti.

Le novità in casa Sky non terminano qui. Sempre in primavera, infatti, anche il servizio Sky Go Plus sarà a costo zero. La pay tv ha deciso di cancellare definitivamente il precedente costo di 5 euro.

Le nuove condizioni di Sky Go Plus non modificano i servizi streaming. Gli utenti avranno sempre la possibilità di collegare sino a 4 dispositivi mobili diversi e di utilizzare anche la modalità offline. In base ai ticket scelti ci sarà anche la visione in contemporanea su due device.