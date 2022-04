Choose Love: Netflix ospiterà "la sosia" di Black Mirror, arriva la commedia interattiva

Vi ricordate quel famoso film denominato “Black Mirror: Bandersnatch”? Ecco, nulla ha a che vedere con ciò di cui vi stiamo per parlare, o forse sì. L’unico dettaglio che li accomuna è l’interazione, infatti la nuova commedia “Choose Love” in arrivo su Netflix si distinguerà dalle altre in quanto interattiva. D’altronde questo concetto sta divenendo sempre più concreto nel panorama dello streaming: in passato abbiamo già visto il cartone animato “Trivia Quest”, “Cat Burglar”, “Headspace: Unwind Your Mind” e “Animals on the Loose: A You vs. Wild Movie”.

Choose Love: il cast e la trama della nuova commedia

Partiamo dal cast. Questo include Laura Marano (“The Royal Treatment”), Avan Jogia (“Resident Evil: Welcome to Raccoon City”), Scott Michael Foster (“You”) e Jordi Webber (“Head High”). McGibbon (“Runaway Bride”, “Descendants”) è lo sceneggiatore e produttore esecutivo del film, con la regia di Stuart McDonald (“A Perfect Pairing”, “Crazy Ex-Girlfriend”). Robyn Snyder, Deborah Evans, Mel Turner, Axel Paton sono invece i produttori per eccellenza.

Quanto alla trama, la storia gira attorno al personaggio di Cami Conway (Marano). La donna, ingegnere del suono, ha tutto ciò che può desiderare: un lavoro e Paul, l’amore della sua vita. Ma non le basta. Forse avrebbe dovuto continuare a fare la cantante, o forse Paul non è l’amore della sua vita? E se invece fosse Rex Galier (Jogia), la sexy rock star britannica ad innamorarsi di lei, che farebbe? Oppure potrebbe essere Jack Menna (Webber), il suo primo amore. La protagonista è totalmente confusa, ma per fortuna gli spettatori le indicheranno la strada corretta.