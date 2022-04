Anche l’inizio della primavera segna nuovi record per i costi delle bollette gas e luce in Italia. Il conflitto militare in Ucraina e la conseguente sfida geopolitica tra i paesi occidentali e la Russia ha portato a nuovi picchi per le materie prime e per i prezzi di produzione dell’energia.

Bollette, gli aumenti sino a 1000 euro per luce e gas

Le cifre per le bollette sono oramai fuori controllo. In un confronto rispetto allo scorso anno, gli italiani in questo mese di marzo si ritroveranno a pagare costi più alti di 50% per la componente luce. I rincari sono addirittura dell’65% rispetto ai prezzi dello scorso anno per quanto concerne la componente gas. Sulla componente gas, il conflitto tra occidente e Russia è particolarmente penalizzante sul fronte dei costi.

In linea di massima, stando alle elaborazione degli analisti, i rincari porteranno gli italiani a pagare più di 1000 euro per le bollette legate all’energia elettrica.

Nel corso di questi mesi si sono ripetuti gli interventi del Governo. Il fondo di 5 miliardi, garantito ai cittadini nel mese di dicembre, ha ricevuto un ulteriore revisione in queste settimane. Proprio a marzo il Governo ha inserito nuove risorse da stanziare per sostegni al pagamento delle bollette luce e gas. I fondi dovrebbero arrivare sino a 10 miliardi di euro.

Le associazioni di categoria, da tempo, chiedono all’esecutivo un intervento ancora più massiccio per sterilizzare completamente i rincari sui costi. In base ai calcoli delle associazioni, per eliminare ogni genere di aumento sarebbero necessari ben 30 miliardi di euro.