App per dimagrire: coraggio, non è necessario andare in palestra per perdere peso!

A tutti capita di affrontare la fase del “Non mi piaccio, mi vedo grassa/o“, ma poche persone riescono a non scoraggiarsi di fronte a quel chiletto in più. L’errore più comune è proprio questo: arrendersi al primo ostacolo e poltrire piuttosto che agire. Parliamo chiaramente, chi di noi preferirebbe allenarsi piuttosto che stare sdraiati sul letto o sul divano a guardare una bella serie tv? Nessuno (o quasi), eppure, per stare veramente bene soprattutto con se stessi l’attività fisica e una buona alimentazione sono fondamentali. In questo vi aiuteremo noi, consigliandovi le migliori app per dimagrire.

App per dimagrire: non abbattetevi proprio ora!

Come dicevamo, non è importante quel kg in più, ciò che deve preoccupare è la salute mentale. Molto spesso non ci sentiamo all’altezza fin quando non ci viene detto, ma questo non va assolutamente bene! Ognuno di noi merita di guardarsi allo specchio e pensare: “Wow, oggi sono uno spettacolo!”. Come raggiungere tale consapevolezza? Allenandosi. Non lo diciamo noi eh, ma degli studi scientifici. Questi hanno dimostrato che l’attività fisica generalmente aumenta il volume del cervello, di conseguenza può ridurre il numero e i problemi legati all’età nella materia bianca e grigia del cervello.

L’elenco delle applicazioni

E chi dice che bisogna necessariamente andare in palestra per sentirsi meglio? Per fortuna possiamo farlo a casa grazie all’ausilio di queste app per dimagrire.

My Fitness Pal

Prima in assoluto, l’app conosciuta come diario alimentare permette di monitorare le calorie, le proteine assunte (per un’alimentazione sana), le vitamine e i Sali minerali, (per rinforzare il sistema immunitario).

Fitbit

Quest’applicazione è pensata principalmente per chi acquista gli smartwatch, fitness tracker e bilance Fitbit come Fitbit Versa, ma la si può usare anche senza. In questo caso (come quello precedente), dopo esservi iscritti vi faranno compilare un questionario personale.

Nike-Training Club

Ormai famosissima, l’app Nike permette di dimagrire praticando sport anche a casa grazie all’aiuto di trainer professionisti provenienti da tutto il mondo.

Sweat with Kayla

Tale piattaforma comprende sia gli allenamenti che il diario alimentare.

Melarossa

Anch’essa, super famosa, è un’app italiana che offre una dieta personalizzata. A differenza delle applicazioni estere, permette di seguire un’alimentazione facile con ricette alla portata di tutti.