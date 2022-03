Stai ascoltando una registrazione audio su WhatsApp e vorresti rispondere ad alcuni messaggi di altri contatti ? Ora si può fare. Per un numero crescente di beta tester, il lettore vocale appare al di fuori delle singole conversazioni, nella parte superiore dello schermo e quindi visibile quando si esce dalla conversazione da cui ha avuto origine il messaggio.

Secondo WABetaInfo, il modo migliore per determinare se la funzione è abilitata sul proprio smartphone è eseguire un test: avviare un messaggio vocale, uscire dalla chat e vedere se in alto compare il nuovo player che ha il pulsante di pausa a sinistra, la X per chiuderlo a destra e il nome del mittente al centro.

WhatsApp per Android si aggiorna in versione beta

Se hai installato WhatsApp Beta sul tuo dispositivo Android, controlla se il lettore viene visualizzato, dopo esserti assicurato di avere la versione beta più recente disponibile. Inoltre, se la funzionalità non viene visualizzata, sii paziente e attendi la prossima versione beta. Dato il breve periodo tra le versioni, non sarà lungo.

Il famoso team di WhatsApp Messenger è costantemente al lavoro per migliorare il servizio. Il messenger ha recentemente iniziato a testare il trasporto di file significativamente più grandi di quanto fosse possibile in precedenza.

La nuova funzione è stata annunciata dal sito di attualità WABetainfo. Alcuni utenti hanno già avuto accesso ad esso come parte del programma di beta test di WhatsApp sia per Android che per iOS.

Dal 2017 il servizio consente il trasferimento di file durante le conversazioni. Tuttavia, è possibile trasferire piccole quantità di dati, fino a 100 MB. Questo limite è rimasto costante fino ad ora. Ora, i beta tester “scelti” possono trasferire solo file di dimensioni fino a 2 GB. Non è chiaro quando il test sarà completato. Inoltre, non è nota la data di rilascio delle versioni stabili di WhatsApp.