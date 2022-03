MediaWorld sa come invogliare gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia presso i suoi negozi, in questi giorni ha difatti lanciato una campagna promozionale decisamente interessante, e ricchissima di occasioni.

Il volantino che troverete descritto nel nostro articolo, non si allontana poi così tanto dal passato, almeno in termini di disponibilità sul territorio. Dovete sapere, infatti, che gli acquisti potranno tranquillamente essere completati recandosi personalmente in un qualsiasi negozio, ma anche affidandosi direttamente al sito ufficiale; coloro che acquisteranno tramite l’e-commerce, tuttavia, potrebbero essere costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

MediaWorld, che offerte attive solo oggi

Con il volantino MediaWorld non si scherza assolutamente, all’interno della nuova campagna promozionale si possono scovare svariati prodotti in forte sconto, almeno rispetto al listino originario. Il primo è sicuramente il Samsung Galaxy S21 5G, un modello dalle ottime prestazioni generali, in commercio da poco più di un anno, ma ancora all’avanguardia. La richiesta, per la variante no brand con annessa la solita garanzia di 24 mesi, è di 615 euro.

Da non trascurare, come al solito ultimamente, la possibilità di ricevere gratis il Samsung Galaxy Tab A8 2021. Il prodotto, infatti, può essere ottenuto a costo completamente azzerato, solamente mediante l’acquisto di uno a scelta tra Galaxy Tab S7 FE (il cui prezzo è di 599 euro), oppure di Galaxy Z Fold3 (disponibile a 1499 euro). Il volantino chiaramente non termina qui, consigliamo di prendere visione delle pagine, premendo questo link.