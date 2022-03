La nota piattaforma di streaming Netflix di è da poco arricchita con l’arrivo di tanti nuovi contenuti multimediali. Nonostante questo, le belle sorprese non sono ancora finite. Il prossimo 8 aprile 2022 debutterà ufficialmente Elite 5, la nuova stagione della famosissima serie tv spagnola. Per ingannare l’attesa di questi ultimi giorni, Netflix ha pubblicato un nuovo video teaser ufficiale.

Netflix pubblica un nuovo video teaser ufficiale della serie tv Elite 5

La famosissima serie tv spagnola dei liceali de Las Encinas si appresta a portare avanti sue vicende. Come ben sappiamo, il prossimo 8 aprile 2022 debutterà ufficialmente su Netflix la quinta stagione di Elite. Tutti i fan più affezionati sono in trepidante attesa di scoprire cosa ha in serbo questa nuova stagione.

Come accennato poco fa, la nota piattaforma di streaming ha da poco pubblicato su tutti i suoi canali un nuovo video teaser ufficiale di Elite 5, stuzzicando ancora di più i fan. Eccolo qui di seguito.

Osservando il teaser, possiamo notare come anche questa volta i liceali de Las Encinas dovranno affrontare svariate situazioni molto movimentate e difficili. Sembra anche che ci sarà nuovamente di mezzo un omicidio, soprattutto alla fine del video dove vediamo il personaggio di Patrick con una maglietta intrisa di sangue.

Vi ricordiamo che con la quarta stagione abbiamo dovuto dire per il momento addio a due personaggi molto amati, ovvero Ander e Guzmán. Per consolare i fan, al loro posto subentreranno comunque nuovi personaggi. Il primo di questi è Isadora, una giovane ragazza ereditiera di un impero notturno, mentre il secondo è Iván, figlio di un noto calciatore molto famoso (come è anche possibile notare dal video).