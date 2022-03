Lo switch off dei canali del digitale terrestre non è mai finito: il 25 marzo infatti sono arrivati gli ennesimi cambiamenti per le frequenze nelle varie regioni italiane. A chi tocca ora? Facciamo il punto della situazione una volta per tutte.

Digitale terrestre: problemi e risoluzioni dei canali DVB-T2

Nello specifico, dal 25 Marzo al 6 Aprile 2022 toccherà all’Abruzzo: in questo vi sono comuni che rientrano nelle province de L’Aquila e Chieti, mentre dal 5 Aprile toccherà a quelli della provincia di Teramo, ed il 6 Aprile quelli che rientrano nelle province di Pescara e la parte restante di Chieti e Teramo.

Lo switch off è iniziato anche in alcuni comuni della provincia di Campobasso, mentre per il resto del Molise bisognerà esattamente tra il 1 ed il 7 Aprile 2022.

Durante questo processo, è necessario effettuare la ricerca dei canali (che nella maggior parte dei casi avviene in background ed a TV spenta): non sono segnalate modifiche alla numerazione o altro.

Risoluzione dei problemi

In alcuni casi poi si verificano dei problemi di ricezione. Quali sono?

Se improvvisamente non riuscite più a visualizzare tutti i canali, i problemi potrebbero essere due: