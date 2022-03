Il produttore di smartphone Cubot propone da sempre dispositivi dal prezzo molto competitivo e accessibile. Quest’anno l’azienda ha deciso di annunciare il nuovo Cubot P50, successore del precedente Cubot P40, e porta con sé notevoli miglioramenti ma mantenendo comunque il prezzo accessibile.

Cubot annuncia il nuovo smartphone economico Cubot P50: ecco le caratteristiche

Cubot P50 è il nuovo smartphone presentato in queste ore dal noto produttore e, come già accennato, anch’esso ha un prezzo di vendita piuttosto economico ed accessibile. Nonostante il prezzo basso, lo smartphone può comunque godere di una buona scheda tecnica migliorata rispetto al precedente Cubot P40.

La parte frontale è occupata ad esempio da un display da 6.2 pollici di diagonale in risoluzione HD+. La backcover è realizzata con un particolare rivestimento che non lascia intravede né la polvere né eventuali impronte. Quest’ultima è poi disponibile on diverse colorazioni, tra cui Green e Black.

Sotto al cofano troviamo un processore octa-core più potente rispetto al precedente modello e con a supporto 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Sono inoltre presenti il chip NFC per i pagamenti contacless, il sistema operativo Android 11 e una batteria da 4200 mAh.

Prezzi e disponibilità

Come già detto, il punto forte di questo nuovo smartphone è il prezzo molto accessibile. Cubot P50 debutterà a livello globale il 14 marzo 2022 e sarà disponibile dal 28 marzo 2022 ad un prezzo di 109$ sullo store Aliexpress a questo link. Per i primi 300 acquirenti, però, sarà possibile acquistarlo a soli 99.99$. In questi ultimi giorni prima del debutto è poi disponibile un give away che permetterà a 5 utenti di vincere il device. Per gli interessati è possibile partecipare al give away al seguente link.