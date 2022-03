Banche e truffe: ecco i nuovi tentativi di phishing che svuotano i conti

Diversi giorni si discute su quanto siano sicure le banche italiane, cosa che in realtà non dovrebbe neanche essere messa in discussione. Ci sono tanti istituti che infatti hanno fatto della sicurezza il loro punto principale, mettendo quindi al cospetto del pubblico tutti i migliori aspetti.

Allo stesso tempo però ci sono delle truffe che riescono a fare breccia nell’ingenuità delle persone, le quali credono che quel messaggio in arrivo sia realmente stato creato dalle banche di loro appartenenza. Proprio per questo motivo bisogna tenere le antenne dritte, visto che questi tentativi di phishing potrebbero improvvisamente mettere in difficoltà chiunque. Questo qui sotto è chiaramente un esempio di quello che può capitarvi nella casella e-mail:

Banche italiane: le truffe phishing fanno paura agli utenti, ecco un messaggio che sarebbe girando in questi giorni

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :