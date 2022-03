I prezzi attivati da Comet sono tra i più bassi di sempre, e permettono indubbiamente a tutti i consumatori di accedere a prodotti dalla qualità assolutamente elevata, senza mai essere costretti a pagare cifre troppo elevate, almeno in confronto ai listini del periodo.

L’accessibilità della campagna è estesa ad ogni utente sul territorio nazionale, dovete ricordare, infatti, che gli acquisti possono essere completati da coloro che sceglieranno di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, oppure di collegarsi al sito ufficiale. Solamente in questo secondo caso si potrebbero fare i conti con le spese di spedizione, ma l’azienda ha giustamente pensato di offrire la consegna gratuita per ogni ordine del valore immediatamente superiore ai 49 euro.

Comet: scoperti gli sconti più pazzi dell’anno

All’interno del nuovo volantino di Comet si possono scovare incredibili occasioni per risparmiare al massimo delle proprie possibilità, i prezzi sono bassi e decisamente convenienti, anche nel momento in cui si volessero acquistare veri e propri top di gamma di casa samsung. In particolare notiamo la presenza della possibilità di ricevere gratis il Samsung Galaxy Tab A8 2021 (che ricordiamo essere un tablet da 10 pollici da 199 euro), con l’acquisto di uno a scelta tra Galaxy Z Flip3, oppure il Galaxy S21 FE, disponibili rispettivamente a 899 e 679 euro.

Non mancano chiaramente anche modelli di smartphone più economici, i quali sono rappresentati perfettamente da Realme C25Y, Realme 9 Pro+, Galaxy A03s, Galaxy A22 o anche Galaxy A52s. Se volete scoprire quali sono gli sconti più interessanti del volantino, dovete collegarvi al seguente link.