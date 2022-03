La gamma Essential di Arlo è nota per il suo prezzo piuttosto interessante. Arlo Essential XL offre le migliori funzionalità di sicurezza smart dell’azienda, sebbene con qualità HD. Questa camera di videosroveglianza ha anche una durata della batteria doppia rispetto alle altre fotocamere del marchio.

Con questa camera non otterrete una risoluzione 2K o 4K nitida come con la Arlo Pro 4 e Arlo Ultra 2. La Arlo Essential XL deve accontentarsi di una risoluzione dell’immagine di 1080p (Full HD), che è ciò che per molti utenti sarà più che sufficiente. Ovviamente per questo motivo, questa telecamera di sicurezza ha un prezzo molto più interessante rispetto ai fratelli premium.

Design

A prima vista, non sarete in grado di riconoscere rapidamente di quale smart camera Arlo si tratti. Infatti, le videocamere di casa Arlo hanno tutte un identico design minimalista bianco-nero (sebbene siano disponibili anche opzioni completamente nere).

Questo non è diverso con Arlo Essential, sebbene Arlo Essential XL sia molto più facile da distinguere grazie alle sue dimensioni. Questo dispositivo è infatti molto più lungo rispetto alle altre camere dell’azienda. Le dimensioni sono aumentate di circa un terzo e ciò fa risaltare un po’ di più la camera.

Questa lunghezza maggiore non è senza motivo, perché l’alloggiamento offre uno spazio maggiore per una batteria più grande. Secondo la casa produttrice, la batteria dell’Essential XL può durare anche il doppio: fino a dodici mesi. La versione standard Essential deve essere ricaricata dopo sei mesi che è comunque un’ottima autonomia.

Inoltre, non è disponibile un supporto magnetico, come nel caso delle offerte più costose di Arlo. Nella confezione è incluso un cavo, ma è molto corto ed è un cavo Micro-USB invece di un cavo di ricarica con connessione magnetica.

Prestazioni e funzionalità

Arlo Essential XL ha tutte le funzionalità di cui avrete bisogno in una telecamera di sicurezza domestica smart: la telecamera invia notifiche al vostro smartphone quando viene rilevato un movimento, c’è una luce integrata e una sirena per scoraggiare potenziali intrusi. Inoltre, l’audio bidirezionale vi consente di parlare con i passanti o persone vicine alla camera.

Se avete un piano Arlo Secure, potete anche impostare le zone di attività e guardare i video registrati sul vostro smartphone, video che rimarranno in memoria fino a 30 giorni tramite il cloud. Sfortunatamente, questo può rendere un abbonamento quasi obbligatorio. Con Arlo Secure, la telecamera è quindi in grado di distinguere pacchi, persone, animali e veicoli. Questo abbonamento costa 2,99 euro al mese per una singola camera. Per un numero illimitato di telecamere spenderete 9,99 euro al mese.

Sebbene le immagini non siano così nitide e chiare come con Arlo Ultra 2, le persone sono abbastanza chiare da poterle riconoscere, anche con la registrazione in FHD di questo dispositivo. Inoltre, c’è anche la visione notturna a colori, in modo che la camera possa anche registrare buone immagini di sicurezza in condizioni di scarsa luminosità.

Tuttavia, l’angolo di visione non è eccezionale come alcune delle altre alternative del marchio. Qui la camera ha un raggio di ripresa di 130°. Questo vi consente di monitorare molto meno l’ambiente rispetto a un campo visivo di 180 gradi dell’Ultra 2 o all’angolo di visione di 160 gradi del Pro 4. Se avete un giardino o un vialetto molto larghi, la serie Essential probabilmente non fa al caso vostro.

Anche se questa serie di camere di videosorveglianza abbia un ottimo rapporto qualità-prezzo, ci sono anche alcuni aspetti negativi da notare. Ad esempio, la batteria non può essere rimossa, quindi non è possibile sostituirla con un’altra batteria completamente carica. Questo significa che non è possibile utilizzare temporaneamente il dispositivo mentre è sotto ricarica la batteria.

Arlo Essential XL è adatta per l’uso all’aperto, il dispositivo può essere utilizzato in modalità wireless ed è resistente alle intemperie. Se state cercando una soluzione di sicurezza per gli interni, c’è anche la Arlo Essential cablata per l’uso al chiuso.

Conclusione e prezzi

Se state cercando una telecamera di sicurezza con una lunga durata della batteria, una visione notturna a colori a un prezzo interessante e con le classiche funzioni smart di videosorveglianza, allora Arlo Essential XL può fare al caso vostro.

Ma, se necessitate di riprese in alta risoluzione e un ampio raggio di vicione, dovrete optare per le sorelle maggiori sempre di casa Arlo.

La videocamera di sorveglianza Arlo Essential XL potete trovarla su Amazon ad un prezzo di circa 170 euro. Inoltre, è possibile acquistare anche il kit con 3 videocamere al prezzo di circa 400 euro.

Quindi se sapete che dovete coprire più punti del vostro giardino, il set da 3 camere potrebbe essere molto più conveniente per voi.