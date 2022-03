Gli smartphone sono fortemente scontati da MediaWorld, il volantino che potete scorrere direttamente nel nostro articolo, propone grandissimi prezzi bassi per tutti gli utenti che vogliono godere di un risparmio ben superiore alle più rosee aspettative, accedendo difatti a prodotti di altissima qualità generale.

Il volantino non si discosta assolutamente da quanto siamo solitamente abituati a vedere, in altre parole gli acquisti possono tranquillamente essere completati in ogni negozio sul territorio, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale dell’azienda stessa. I prezzi sono bassi ed assolutamente economici, ma attenzione, la spedizione presso il domicilio potrebbe essere a pagamento.

MediaWorld: queste nuove offerte sono davvero super

MediaWorld ha attivato i SuperSconti di Primavera, abbassando di molto i prezzi di vendita di alcuni dei migliori prodotti attualmente in circolazione. Fino al 31 marzo, infatti, sarà possibile approfittare ad esempio di un incredibile Samsung Galaxy S21 5G, al prezzo finale di soli 615 euro, una cifra di tutto rispetto, sebbene ricordiamo essere già presente sul mercato il nuovo modello.

Innumerevoli sono gli smartphone in promozione da MediaWorld, pensati appositamente per spingere gli utenti all’acquisto, tra questi troviamo ad esempio un Samsung Galaxy A32 a 254 euro, Galaxy A22 a 186 euro, Galaxy A12 a 139 euro, per passare poi su Oppo Find X3 Lite a 324 euro, Oppo A94 a 295 euro o Oppo A54s a soli 189 euro. Da non trascurare la possibilità di ricevere gratis il Galaxy Tab A8, potrà essere ottenuto in combinata con Galaxy Z Fold3 a 1499 euro, oppure Galaxy Tab S7 FE a 599 euro. Maggiori dettagli sul sito ufficiale.