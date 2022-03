WhatsApp: questo è il modo gratis per essere invisibili senza ultimo accesso in chat

La privacy risulta uno degli aspetti fondamentali quando si utilizza uno smartphone o un qualsiasi dispositivo di propria competenza. Ovviamente il tutto si accentua nel momento in cui si utilizzano applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp, le quali sono ormai ricorrenti per tutti.

L’obiettivo in questo caso è far sì che le persone non possano sbirciare all’interno dei nostri dispositivi, o magari notarci quanto meno possibile. Proprio per tale motivo le persone stanno cercando un modo per risultare invisibili su WhatsApp, magari leggendo ugualmente tutto quello che arriva per non restare indietro con i messaggi. Esistono alcuni trucchi, ma uno molto semplice sarebbe dettato dalla nuova applicazione di terze parti scaricabile mediante il web. Ciò che concede il nuovo applicativo è l’invisibilità, ovvero non risultare mai online ma non solo.

WhatsApp: tantissimi utenti hanno scoperto la nuova formula di Unseen, ecco come funziona

Girando sul web molte persone si sono accorte che ci sono delle possibilità davvero interessanti da utilizzare anche in relazione ad applicazioni più famose. Esisterebbe infatti un applicativo di terze parti molto utile per coloro che si servono giornalmente di WhatsApp, il quale potrebbe addirittura comportare una sorta di invisibilità.

Unseen è la soluzione giusta per evitare di essere visti durante la lettura di un qualsiasi messaggio in arrivo. Infatti l’applicazione in questione intercetterà tutti i messaggi di WhatsApp e permetterà agli utenti di leggerli altrove. Ciò comporterà alcuni vantaggi come la non registrazione dell’ultimo accesso, ma soprattutto sarete sempre offline secondo WhatsApp. Ovviamente l’app è gratuita.