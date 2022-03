L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di abbassare il prezzo dell’offerta PosteMobile Casa, composta esclusivamente da telefono fisso e chiamate illimitate. Per le altre offerte della stessa gamma, Casa Facile e Casa Internet, rispetto a prima è presente una nuova data di scadenza.

In tutti i casi, a prescindere dall’offerta, ancora adesso è possibile sia attivare una nuova linea che richiedere la portabilità del numero da qualsiasi altro operatore. Ricordiamo insieme cosa comprende.

PosteMobile abbassa il prezzo dell’offerta Casa

Dall’inizio del mese in corso i clienti possono sottoscrivere l’offerta al nuovo costo di 19,90 euro al mese, ottenendo comunque chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, senza scatto alla risposta. In precedenza, PosteMobile Casa poteva essere attivata a 20,90 euro al mese, prezzo già scontato rispetto a quello standard di 26,90 euro mensili.

Riguardo alla spesa iniziale, sia il costo di attivazione che quello di consegna e installazione sono rimasti gratuiti in promo. Al momento, salvo eventuali proroghe o cambiamenti, PosteMobile Casa può essere attivata entro il 16 Aprile 2022. Come già detto, oltre a questa novità, in queste ore è stata aggiornata ancora una volta la scadenza di Casa Facile e Casa Internet, anch’esse con telefono fisso incluso.

Per quanto riguarda i bundle inclusi con queste offerte, PosteMobile Casa Facile prevede chiamate illimitate soltanto verso numeri nazionali di rete fissa, senza scatto alla risposta. Il costo mensile di Casa Facile è in promozione a 14,90 euro al mese, con contributo di attivazione pari a 29 euro una tantum e costo di consegna e installazione gratuito. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori informazioni.