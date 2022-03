L’operatore telefonico Iliad ha da sempre conquistato una grande fetta di utenti grazie alle sue offerte molto convenienti ma che includono anche grandi quantitativi di giga per navigare. Tra queste, una delle più apprezzate è stata l’offerta denominata Iliad Flash 150. L’operatore ha ora deciso di riproporla nuovamente anche per chi è già cliente.

Iliad: torna disponibile l’offerta imperdibile denominata Iliad Flash 150 anche per i già clienti

Iliad Flash 150 è stata una delle offerte che ha riscosso più successo fra gli utenti. L’operatore telefonico l’aveva resa disponibile per i nuovi clienti soltanto per un periodo di tempo limitato. Ora, però, Iliad ha deciso di riproporla nuovamente e non solo per i nuovi clienti, ma anche per tutti coloro che sono già clienti dell’operatore telefonico.

Per tutti coloro che sono interessati, l’offerta è attivabile direttamente dal sito ufficiale di Iliad, ma anche recandosi presso gli store ufficiali dell’operatore. Secondo quanto comunicato, l’offerta sarà disponibile all’attivazione fino al prossimo 14 aprile 2022.

Anche in questo caso l’offerta mantiene il suo costo di 9,99 euro al mese. Vi ricordiamo che Iliad Flash 150 comprende ogni mese 150 GB di traffico dati per navigare anche con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. Oltre a questo, con l’offerta mobile sono anche compresi minuti senza limiti verso i numeri fissi di alcuni paesi esteri. Tra questi, sono inclusi Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito.