I migliori smartphone sono da sempre ricercati dagli utenti che vogliono accedere alla fascia alta, senza mai essere minimamente costretti a spendere cifre troppo elevate. Per questo motivo anche l’ultimo volantino Comet cerca di soddisfare le esigenti richieste dei consumatori, riducendo di molto i prezzi di vendita dei prodotti.

La campagna promozionale segue perfettamente le orme delle soluzioni che attualmente vediamo da Unieuro, ovvero disponibilità diretta degli sconti nei negozi in Italia, come anche sul sito ufficiale, il quale però garantisce al consumatore la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, sempre e soltanto nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro.

Comet, quante offerte assurde per gli utenti

La campagna promozionale di Comet assicura agli utenti un eccellente risparmio generale, per questo motivo al suo interno troviamo un fortissimo focus su alcuni dei modelli di smartphone più in voga, nella maggior parte dei casi appartenenti alla fascia media della telefonia mobile. L’unico accenno ai top di gamma consiste nel Samsung Galaxy Z Flip3, in vendita a soli 749 euro, un foldable davvero coi fiocchi.

Per il resto sono tutti modelli decisamente economici, quali sono ad esempio Galaxy S20 FE a 399 euro, passando per Honor 50 a 499 euro, Galaxy A12 a 169 euro, Redmi Note 10 e 10Pro, Redmi Note 11S, Galaxy A52s, Honor 50 Lite, Galaxy A12, Redmi 9C e tanti altri ancora. Per conoscerli da vicino, non dimenticatevi di aprire subito le pagine che trovate qui.