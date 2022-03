Alcuni prodotti sono fortemente scontati da MediaWorld, grazie ad un ottimo volantino, infatti, gli utenti si ritrovano addirittura a pagare pochissimo sull’acquisto di alcuni dei migliori dispositivi in circolazione, indipendentemente dalla categoria merceologica coinvolta.

La campagna promozionale è sicuramente interessante, e perfettamente in grado di convincere la maggior parte dei consumatori all’acquisto, data anche la sua ampissima disponibilità sul territorio nazionale, oltre che sul sito ufficiale. Ricordiamo infatti che, al momento, tutte le spedizioni verso il domicilio sono da considerarsi a pagamento, tranne che in rari casi. Gli utenti che spenderanno più di 199 euro, invece, potranno approfittare della rateizzazione senza interessi, definita Tasso Zero, con pagamento automatico tramite conto corrente bancario.

MediaWorld: le offerte sono ottime per tutti

MediaWorld è prontissima a far risparmiare gli utenti sull’acquisto di innumerevoli prodotti di tecnologia, sin dall’inizio notiamo le chiarissime intenzioni dell’azienda, data la presenza di Apple iPhone 13, nella sua variante da 256GB, in promozione a soli 939 euro.

Approfondendo la conoscenza della campagna promozionale, scopriamo poi un acquisto combinato davvero incredibile, scegliendo Galaxy S21 FE e Galaxy Tab A8, sarà possibile spendere 679 euro per entrambi i prodotti. Le sorprese non finiscono qui, sempre parlando di Samsung sono disponibili anche Galaxy A52s a 299 euro, Galaxy A52 a 249 euro, Galaxy A12 a 139 euro e similari. Le occasioni poste sul piatto da Mediaworld sono davvero tantissime e molto varie tra di loro, per approfittare delle offerte, non dimenticatevi di aprire le pagine che trovate qui.