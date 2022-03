Vodafone Special: si rientra gratis e senza costi mensili con 100GB in 5G

Non risulterà semplice per gli utenti questa volta esimersi dal voler rientrare in Vodafone. Il gestore sceglie infatti delle offerte strepitose per far tornare l’acquolina in bocca ai suoi vecchi utenti, quelli che hanno scelto di scappare via qualche mese fa.

Le nuove promozioni di Vodafone in realtà provengono dal passato il rispondono al nome di Special. Sono quattro le offerte in questione, le quali riusciranno in ogni modo a concentrare il tutto sul prezzo molto più basso rispetto al passato.

Vodafone: adesso rientrare sarebbe molto semplice con prezzi del genere

Special Minuti 50 Giga

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G per la navigazione sul web

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tim, Tiscali, Coop ESP, Coop Italia Full, Spusu, Digi Mobile

Special 50 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G per la navigazione sul web

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Kena, BT ENIA Mobile, Bladna mobile

Special Giga con 70GB prova Vodafone

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

1000 SMS verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G per la navigazione sul web

Prezzo mensile 5,99 euro e dal secondo rinnovo 7,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Iliad, Lyca e vari MVNO

Special 100 Digital Edition prova Vodafone