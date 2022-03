Il noto colosso sudcoreano sta preparando l’arrivo di numerosi nuovi smartphone appartenenti alla serie Galaxy A. Nel corso delle ultime ore, in particolare, Samsung ha confermato ufficialmente l’evento di presentazione per il prossimo 17 marzo 2022, evento durante il quale dovrebbero essere annunciati i nuovi Galaxy A53 e Galaxy A73.

Samsung conferma l’evento di presentazione ufficiale dei nuovi Galaxy A53 e A73 il prossimo 17 marzo 2022

Si parlava da diverso tempo ormai dell’arrivo di nuovi smartphone appartenenti alla serie Galaxy A di Samsung e ora, come già accennato, l’azienda ha finalmente confermato la data dell’evento di presentazione ufficiale. Quest’ultimo, in particolare, si terrà il prossimo 17 marzo 2022 alle ore 10 AM e sarà possibile seguirlo in diretta sia su YouTube sia sul sito ufficiale di Samsung.

Come già detto in apertura, è molto probabile che durante questo evento saranno annunciati due nuovi smartphone di fascia medio-alta. Il primo di questi è il prossimo Samsung Galaxy A53. Ecco qui di seguito le presunte specifiche tecniche.

Infinity-O Display con tecnologia SuperAMOLED da 6.43 pollici con refresh rate da 120Hz

Processore Exynos 1200 5G

Sistema operativo Android 12 con interfaccia utente OneUI 4

Quadrupla fotocamera posteriore con sensori fotografici da 64+12+5+5 MP

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 25W

Oltre a questo smartphone, l’azienda potrebbe inoltre annunciare il nuovo Samsung Galaxy A73 5G. Ecco qui di seguito le presunte specifiche.