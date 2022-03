Riot Games ha annunciato che farà un investimento in Fortiche Production, una collaboratrice di lunga data. Arcane, la serie televisiva ufficiale di League of Legends su Netflix, così come numerosi video relativi a League, sono tutti prodotti dallo studio di animazione con sede a Parigi. Un’ampia quota di minoranza di Fortiche è stata ora acquisita da Riot e due dirigenti di Riot sono stati nominati nel consiglio di amministrazione di Fortiche.

Oltre a lavorare insieme su Arcane, Fortiche e Riot hanno collaborato a numerosi video musicali, tra cui “Get Jinxed”, pubblicato per commemorare la premiere del campione della Lega Jinx.

Riot Games si sta preparando per la seconda stagione di Arcane

Negli ultimi Annie Awards, Arcane ha vinto la competizione, portando a casa nove premi in ciascuna delle categorie in cui è stato nominato. Lo spettacolo, che ha debuttato su Netflix nel novembre dello scorso anno e si è concentrato sulle storie delle origini di numerosi campioni di League of Legends, è stato un successo internazionale.

Come ha dichiarato il CEO di Riot Nicolò Laurent in un comunicato stampa, “Fortiche è stato un partner fondamentale per molti anni e questo accordo garantisce che continueremo a collaborare per i decenni a venire”. “Collaborando con Fortiche, siamo in grado di spingere i confini di ciò che è possibile ed elevare le aspettative su come i giochi possono essere rappresentati nei media”. Nonostante la nostra ammirazione per Arcane, riconosciamo che il meglio deve ancora venire”.

Nel frattempo, Arcane è stato già rinnovato per una seconda stagione e gli utenti di tutto il mondo attendono con ansia l’ufficialità della data di arrivo dei nuovi episodi su Netflix.