Le offerte per la Postepay rappresentano uno dei numerosi punti di vantaggio per tutti i possessori della carta ricaricabile di Poste Italiane. Nel corso dei prossimi giorni, ad esempio, i clienti potranno ancora una volta beneficiare dei vantaggi garantiti dal programma cashback.

Postepay, altri pochi giorni per potere partecipare al cashback

Nonostante il programma cashback di Stato per i pagamenti virtuali non sia più previsto in Italia, i clienti di Postepay potranno ancora ricevere una serie di rimborsi per ogni loro singolo acquisto. Gli abbonati, in tal senso, avranno la possibilità di ricevere un rimborso di 1 euro per ogni transazione acquisto con valore pari a superiore a 10 euro. Ogni giorno i clienti potranno accumulare sino a 10 euro in cashback.

Tutti coloro che desiderano partecipare al programma cashback di Postepay devono scaricare l’app della carta ricaricabile su Google Play Store di Android o dall’App Store degli iPhone. Per ottenere ed accumulare rimborsi inoltre i clienti dovranno effettuare i pagamenti direttamente con il codice QR presente in app.

Il portafoglio dei rimborsi sarà disponibile previa gli acquisti effettuati nei negozi partner di Poste Italiane. La lista dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa può essere consultata attraverso il sito ufficiale di Postepay.

Con la cancellazione del programma di Stato, il cashback di Postepay rappresenta un’occasione da non perdere per massimizzare i proprio acquisti con moneta virtuale. Ad oggi, questo programma sarà operativo sino al prossimo 31 Marzo, anche se non sono da escludere ulteriori proroghe anche sino ai mesi della prossima estate.