Lente nazionale più famoso è conosciuto in tutto il paese è senza alcun dubbio posteitaliane, la signora in giallo vanta infatti un bacino di utenti a dir poco assoluto conquistato negli anni grazie ai propri servizi sempre profondamente integrati con infrastrutture del paese e concorsi di gestione veramente competitivi.

Questo contesto ha contribuito ai levare il nome di poste italiane nell’olimpo delle aziende italiane, ciò nasconde però un lato oscuro a dir poco ingombrante spesso infatti il buon nome di poste viene sfruttato dai truffatori per mandare avanti delle vere e proprie campagne di phishing ai danni dei clienti medesimi dell’azienda.

Queste campagne prendono corpo email o sms truffaldini pensati con lo scopo di indurre il lettore con inganno a consegnare inavvertitamente i propri codici di sicurezza per l’accesso ai conti BancoPosta.

Phishing BancoPosta

Come potete ben vedere in molti ci stanno segnalando un nuovo sms entrato in circolazione nella community italiana che ribadisce il concetto, quest’ultimo avvisa il lettore di un’ anomalia riscontrata sul suo conto BancoPosta invitandolo a ntervenire celermente effettuando l’accesso presso un apposito link inserito più in basso, quel link rimanda però ad una falsa area clienti poste italiane all’interno del quale le vostre credenziali verrebbero copiate e inviate al creatore della truffa, il quale potrà così svuotare il vostro conto facilmente e comodamente dal proprio PC.

Il consiglio che vi diamo è molto semplice, fate attenzione e dubitate di questo tipo di comunicazioni dal momento che è poste non adopera sms così caserecci per comunicare con i clienti.