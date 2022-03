Android: 30 app a pagamento finiscono gratis sul Play Store ma solo oggi

Sono moltissime occasioni che il mondo Android riserva ai suoi utenti solo per oggi all’interno del market più famoso del mondo. Stiamo parlando del Play Store, il posto migliore dove scaricare i titoli a pagamento e gratis.

Solo per questa giornata a tutti gli utenti Android potranno scaricare gratuitamente applicazioni e giochi a pagamento all’interno dell’elenco. Si tratta di contenuti scelti, i quali dureranno in stato gratuito solo per qualche giorno.

Per avere anche le migliori offerte da parte del mondo di Amazon con tutti i codici sconto in esclusiva ogni giorno, ecco il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: questa è la lista completa con tutti i titoli a pagamento gratis solo per oggi all’interno del Play Store di Google