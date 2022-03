Google sta per implementare in Ucraina un servizio di avviso per le bombe in arrivo indirizzato agli utenti Android. Lo ha annunciato la stessa società che ha deciso di collaborare alla resistenza del popolo ucraino.

La situazione in Ucraina diventa giorno dopo giorno più brutale, e gli attacchi imperterriti da parte dell’esercito russo non stanno risparmiando neppure ospedali e strutture pubbliche che sarebbero dovute rientrare nelle zone non bersaglio. Per questo motivo l’allerta è cresciuta a dismisura e anche le Big Tech stanno mettendo a disposizione i propri mezzi in favore del popolo Ucraino. E dopo il contributo di Starlink, arriva anche il colosso di Mountain View.

Google manderà avvisi di raid aerei agli utenti ucraini Android

Google ha riferito che è in corso una collaborazione con il governo ucraino per trasformare lo strumento di “allarme terremoto”, già attivo sugli smartphone Android, in un servizio di allerta per eventuali bombe in arrivo.

L’avviso di attacco potrà infatti permettere ai civili e ai soldati impegnati nella difesa di correre ai ripari prima che una bomba russa venga sganciata, così da mettersi in salvo.

Come riportato da Ansa, ad esprimersi è stato Kent Walker, presidente di Google per gli affari globali, che ha riportato:

“Purtroppo milioni di persone in Ucraina dipendono ora dagli avvisi di attacco aereo per cercare di mettersi in salvo. Su richiesta e con l’aiuto del governo ucraino, abbiamo iniziato a implementare un sistema di avvisi di raid aerei per gli smartphone Android in Ucraina”.

Questo sistema sarà “complementare rispetto ai sistemi di allarme antiaereo già esistenti nel Paese e si basa sugli avvisi trasmessi dal governo ucraino”.