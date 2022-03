Blizzard non ha rivelato ufficialmente la prossima espansione di World of Warcraft, ma ha dichiarato quando verrà rilasciata, così come i tempi di rivelazione per la prossima espansione di Hearthstone e, con meno chiarezza, il prossimo gioco mobile di Warcraft.

Blizzard ha davanti a sé una primavera piena di impegni, a cominciare da Hearthstone. La prima delle tre espansioni di Hearthstone pianificate per quest’anno sarà rivelata il 15 marzo, seguita dagli sviluppatori che “forniranno uno sguardo più approfondito ai piani per Hearthstone per il 2022, inclusi gli aggiustamenti annuali del set base”.

World of Warcraft: sarà una primavera ricca di novità

La prossima espansione di World of Warcraft sarà rivelata un mese dopo, il 19 aprile. Shadowlands, l’espansione più recente di WoW, ha sostanzialmente concluso le cose con la sua patch principale finale a febbraio. Il gioco per cellulare di Warcraft, che è stato divulgato a febbraio, sarà definito in modo più completo; potrebbe essere qualsiasi cosa, da un remake mobile del classico Warcraft RTS a Hearthstone 2, anche se quest’ultima è un’ipotesi molto azzardata. Blizzard non ha detto molto a riguardo, a parte il fatto che sarà qualcosa di completamente nuovo, caratterizzandolo come “il primo gioco dell’universo di Warcraft creato per smartphone”.

“Il futuro di Warcraft è luminoso”, ha scritto il direttore generale di Warcraft John Hight. “Ti ringraziamo per essere un membro della community a nome di tutti in Blizzard che stanno lavorando duramente per offrirti esperienze Warcraft ancora più interessanti. Siamo entusiasti della strada che ci attende e felici che tu sia pronto per il viaggio .”

Potremmo avere un’idea migliore di cosa aspettarci da Hearthstone. Il direttore del gioco Ben Lee ha rilasciato i dettagli su alcuni imminenti aggiornamenti del gioco nel 2022, inclusa l’aggiunta di diversi nuovi tipi di carte. Ha anche affermato che lascerà il team di Hearthstone per concentrarsi su un progetto senza nome all’interno di Blizzard.