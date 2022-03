Sky proprio in questa settimana ritrova la grande esclusiva delle coppe europee. Gli appassionati di calcio nei prossimi tre giorni potranno gustarsi le emozioni delle sfide ad eliminazione diretta per la Champions League e per l’Europa League. In assenza della Serie A, proprio le coppe europee, rappresentano il vero fulcro dell’offerta per la pay tv.

Sky, le grandi offerte smart con il ritorno della Champions

Da quando non ha più la Serie A in esclusiva, la politica commerciale di Sky è stata oggetto di profonda revisione. I clienti che intendono attivare un pacchetto per la tv satellitare potranno ora beneficiare dei costi più bassi del mercato.

Un vantaggio indubbio è dato dal ticket Calcio. Questo pacchetto prevede ora un costo pari a soli 5 euro al mese. Soltanto per gli abbonati storici, con iscrizione alla piattaforma Extra, il ticket può essere anche a costo zero per ben tre mesi.

Vantaggi molto ampi sono garantiti anche per il pacchetto dello Sport. Il ticket principale di Sky, che include tra l’altre anche le partite della Champions League oltre ai principali eventi di sport come tennis, Formula 1, motomondiale ed NBA ha un prezzo pari a soli 16,90 euro ogni mese.

I nuovi listini smart presentati da Sky interessano anche il pacchetto del Cinema, con nuovo prezzo previsto ora a 10,90 euro al mese e per il ticket Intrattenimento, il cui nuovo costo è ora pari a 14,90 euro. Tutti gli abbonati che scelgono la piattaforma satellitare avranno inoltre anche il decoder di ultima generazione Sky Q a costo zero.