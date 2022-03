I Galaxy S22 bannati dai benchmark sono accusati di avere un software che limita le prestazioni.

Samsung Galaxy S22 fuori dai benchmark

GeekBench ha deciso di eliminare dalla sua piattaforma tutti i risultati e i test inerenti alla linea Galaxy s22, incluso il modello di punta S22 Ultra.

L’accusa mossa contro Samsung, riguarda un software utilizzato per limitare le prestazioni.

Questa feature scovata per la prima volta in Corea del Sud, prende il nome di “GOS” e ha la funzione di evitare il surriscaldamento del dispositivo e prolungare la durata della batteria.

Tuttavia durante i test dei benchmark questa applicazione non si attiva, dando quindi un risultato falsato, mostrando una potenza che effettivamente non è usufruibile nell’utilizzo quotidiano degli smartphone.

Il software GOS è l’acronimo di Game Optimizing Service, e permette di utilizzare tutta la potenza del device solo nella modalità gaming.

Samsung si è detta contrariata dal provvedimento di GeekBench e ha annunciato di voler rilasciare a breve una patch correttiva.

Questa patch dovrebbe inserire diverse opzioni per il controllo del “GOS“, in particolare per quanto riguarda l’attività di gioco, come riportato dal sito Android Police.

Non solo S22, altri modelli sono stati bannati

La lista dei Ban dei GeekBench non riguarda solo i nuovi s22, ma include tutti i modelli premium Samsung degli ultimi 4 anni.

Anche la famiglia OnePlus è finita sotto la lente di ingrandimento. Come già annunciato da alcuni mesi, i modelli OnePlus 9 e 9 pro sono anch’essi esclusi.

Non ci resta che attendere il nuovo aggiornamento annunciato da Samsung, per capire se GeekBench potrà rivedere le sue decisioni e riannettere i Galaxy nella sua classifica.