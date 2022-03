Manca davvero poco al lancio di Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro e, secondo le ultime indiscrezioni, costeranno di più in Italia, più di quanto pre annunciato.

I rumor parlano di una presentazione il 15 marzo, e le informazioni sugli smartphone negli ultimi tempi non sono mancate, a dimostrazione del fatto che si tratta di prodotti pronti e definiti. Scopriamo insieme i dettagli.

Xiaomi 12 e 12 Pro saliranno di prezzo in Italia

Il sito Pricebaba, ha condiviso la soffiata ricevuta da una fonte affidabile che non solo è entrata in possesso di alcuni render ufficiali dei due smartphone, ma è anche venuto a conoscenza dei prezzi che avranno sul mercato europeo, incluso, quindi, quello italiano.

Dai render riceviamo un’ulteriore conferma del design dei dispositivi, con cui già avevamo avuto modo di familiarizzare, e che dimensioni a parte resterà praticamente invariato tra i due. Xiaomi 12 nella configurazione base con 8 GB di RAM e 128 GB di storage dovrebbe costare 899 euro, e dunque 100 euro in più del predecessore Xiaomi Mi 11 al lancio, mente per Xiaomi 12 Pro sempre nella configurazione base in questo caso da 8+256 GB dovrebbero invece volerci 1.099 euro.

Vale la pena precisare che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale: Xiaomi ancora non ha scoperto le sue carte, ma come ricordato in apertura dovrebbe farlo presto, e cioè nel corso della presentazione dei due dispositivi del 15 marzo. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprirlo.