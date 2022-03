Per i semirimorchi e altri camion, cosi come molte auto, il diesel è la migliore scelta per chi vuole risparmiare.

Una grande differenza tra i motori diesel e a benzina è il modo in cui trasformano il carburante in energia. Secondo Engineering Explained, i motori a gas di solito utilizzano una candela per accendere la miscela di carburante e aria nel cilindro.

Ma i motori diesel comprimono l’aria fino a raggiungere una temperatura sufficientemente alta da consentire l’accensione del carburante non appena viene iniettato nel cilindro. Per riscaldare l’aria fino a quel punto, un motore diesel necessita di un rapporto di compressione particolarmente elevato: il volume del cilindro quando il pistone è nel punto più alto rispetto al volume quando il pistone è nel punto più basso.

In altre parole, i pistoni dei motori diesel coprono una distanza maggiore rispetto ai pistoni dei motori a gas. (Se i motori a gas avessero rapporti di compressione così elevati, la combinazione aria/carburante si accenderebbe prima che la candela potesse farlo.)

Ecco perchè consuma di meno

Questi rapporti di compressione più elevati, e il fatto che il carburante brucia proprio quando entra nella camera, sono parte del motivo per cui i motori diesel sono più efficienti in termini di consumo di carburante rispetto ai motori a gas.

Aiutano anche a dare più coppia ai veicoli diesel: la quantità di forza applicata a un oggetto moltiplicata per la distanza alla quale viene applicata. Sebbene la coppia sia correlata alla potenza, non è la stessa cosa; la potenza è la velocità con cui viene svolto il lavoro (ovvero la velocità con cui il motore trasferisce energia al veicolo per mantenerlo in movimento).

Se vuoi una guida davvero veloce, bisogna avere un motore con molti cavalli. Ma se vuoi un veicolo in grado di trasportare carichi pesanti, hai bisogno di una coppia extra. A causa dell’inerzia, è difficile passare dall’essere immobili all’essere in movimento quando si è carichi di peso extra: i camion a coppia elevata hanno la leva di cui hanno bisogno per renderlo più facile.

Quindi, mentre si potrebbe dire che i semilavorati e altri veicoli utilizzano il diesel perché i conducenti ottengono un miglior rapporto qualità-prezzo.