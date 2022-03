Tra pochi giorni il costo di una ricarica per l’auto elettrica alle colonnine Enel X lieviterà di un importo per KWh pari a quanto diramato dalla compagnia.

La batosta sta per arrivare all’attenzione di migliaia di automobilisti che hanno scelto l’ecosostenibilità dei nuovi veicoli elettrici. A quanto ammontano i suddetti rincari? Scopriamolo subito analizzando quanto confermato dalla stessa compagnia.

Enel X: ricarica auto elettrica più costosa dopo gli aumenti annunciati

A partire dal 7 Marzo 2022 gli aumenti sul costo per KWh della ricarica elettrica entreranno in vigore per chi non ha stipulato un piano di abbonamento Enel X. Ad annunciarlo è la stessa azienda che conferma i listini aggiornati. Nessuna modifica nemmeno agli OpenCharge ma al dettaglio i costi sono ora i seguenti:

Ricarica AC: 0,58 euro a kWh

Ricarica DC fino a 100 kW: 0,68 euro a kWh

Ricarica DC fino a 150 kW: 0,75 euro a kWh

HPC oltre 150 kW: 0,79 euro a kWh

Contro i 0.40 euro per ogni KWh in AC e per le DC fino a 50 KWh a 0.50 euro si configurano ora questi nuovi listini. Aumenti importanti dunque mentre i piani in abbonamento mantengono per ora questo andamento:

Flat Small: 25 euro al mese per 70 kWh

Flat Large: 45 euro al mese per 145 kWh

Lo stesso per i piani OpenCharge per ricaricare da casa:

OpenCharge 20: 50 euro al mese

OpenCharge 50: 80 euro al mese

OpenCharge 75: 120 euro al mese

Le tariffe UE di Enel X, invece, vengono a costare: