Android Auto: l'app non si ferma, arrivano tante correzioni e novità

Solo i vincenti hanno delle aspettative super elevate e severe, continuano incessantemente ad aggiornarsi e non smettono di correggere i propri errori. Android Auto è tra questi. La famosa piattaforma ha deciso per l’ennesima volta di aggiornarsi esteticamente modificando l’interfaccia, il mirroring dello schermo dello smartphone, l’ulteriore apertura alle app di terze parti e correzioni varie.

Android Auto: tutte le novità che troverete sul servizio

Come dicevamo, da pochi giorni vi è stata una trasformazione notevole del servizio Android Auto. Questo, oltre a permettere di dividere lo schermo in due parti, potrebbe stravolgere completamente la veste grafica . In altre parole, scomparirebbe la barra di stato, il pulsante per aprire la tendina laterale (che verrà sostituito da quello che riporta alla home), mentre le icone finirebbero nell’angolo basso sulla destra.

Al momento resta ancora tutto nell’incognita, in quanto si tratta di test che Google sta portando avanti in maniera più o meno silenziosa. Dunque, ipotizzando, si pone anche l’ipotesi di un’imminente “funzione cast”, che potrebbe permettere agli utenti di duplicare lo schermo del proprio smartphone riportandone il contenuto su quello dell’auto tramite Google Cast.