Al momento, oltre agli Stati Uniti, anche la Gran Bretagna, gli Stati membri dell’Unione Europea e l’Australia hanno preso provvedimenti simili, tagliando di fatto fuori gli utenti russi dalla possibilità di effettuare pagamenti verso una larghissima parte del mondo dei servizi online. Potranno invece continuare a sfruttare servizi di pagamento locali, come Sberbank Online e YooMoney.

Non si tratta di conseguenze in grado di spostare gli equilibri di una situazione che probabilmente richiede provvedimenti ben più aspri – tanto che nelle ultime ore si sta rafforzando l’ipotesi di escludere la Russia dal sistema di pagamento internazionale e interbancario SWIFT, utilizzato da moltissime aziende – ma questa come altre notizie, ad esempio quelle che arrivano dal Mobile World Congress, testimonia il progressivo isolamento della Russia a livello globale.

Insomma, mentre si discute di quali possano essere i prossimi passi di questo processo pensato per indebolire il governo di Putin, i primi effetti si iniziano a far sentire. I clienti di queste banche non potranno più utilizzare le loro carte all’estero, e nemmeno effettuare pagamenti online a società registrate in paesi che hanno emesso sanzioni.