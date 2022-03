In collaborazione con lo Swiss Plasma Center dell’EPFL, un’università di Losanna, in Svizzera, l’intelligenza artificiale di Google DeepMind AI ha applicato i suoi algoritmi per controllare il plasma all’interno del reattore a fusione nucleare, che è più caldo della superficie del sole, nel tentativo di mantenere la temperatura abbastanza a lungo da assorbire energia dal processo. Tutto ciò è stato quasi impossibile finora.

L’esempio migliore e più comprensibile di energia da fusione nucleare è il sole. Il processo di fusione nucleare genera calore nel sole.

La creazione di energia da fusione nucleare nei laboratori si è rivelata difficile in quanto consuma molta più energia di quanta ne produce, rendendola inutile come fonte rinnovabile su larga scala.

Le centrali nucleari esistenti funzionano su reazioni di fissione nucleare che creano energia scindendo gli atomi, un reattore a fusione nucleare funziona esattamente al contrario, rilascia energia combinando gli atomi.

Una quantità di energia impressionante

Recentemente il Joint European Torus (JET), un reattore a fusione con sede nell’Oxfordshire del Regno Unito, ha prodotto 59 megajoule di energia, equivalenti a 11 megawatt di potenza, in un periodo di cinque secondi.

Gli scienziati hanno costruito un processo che ha consentito l’autoriscaldamento della materia quando è allo stato plasma, utilizzando la fusione nucleare.

Secondo l’Independent, gli scienziati hanno preso gli isotopi dell’idrogeno deuterio e il trizio che è prodotto in un reattore. Hanno usato gli isotopi dell’idrogeno per creare un plasma in fiamme.

In breve, i ricercatori sono riusciti a comprimere e riscaldare un plasma, che verrà poi riscaldato dalle reazioni stesse, permettendo all’energia di sostenersi.

A causa dell’enorme pressione gravitazionale nel nucleo del Sole, la fusione nucleare è possibile a una temperatura di circa 10 milioni di gradi Celsius. Poiché non è possibile creare tali pressioni sulla terra, le temperature devono essere molto più elevate, superiori a 100 milioni di gradi Celsius.

Poiché nessun materiale può resistere a tale temperatura, la fusione si ottiene in un gas surriscaldato, o plasma, trattenuto all’interno di un campo magnetico a forma di ciambella.