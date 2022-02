Il noto produttore cinese Realme ha intenzione di presentare in veste ufficiale un nuovo smartphone per il mercato cinese. Si tratta del prossimo Realme V25 e quest’ultimo sembra che sarà una versione re-branded del Realme 9 Pro che è da poco approdato per il mercato italiano.

Realme presenterà a breve Realme V25, una versione re-branded di Realme 9 Pro

In questi ultimi giorni un nuovo smartphone a marchio Realme è stato avvistato in rete. Il prossimo Realme V25, in particolare, ha infatti ricevuto diverse certificazioni importanti, come la certificazione TENAA, ed è anche passato dal portale di benchmark Geekbench.

Il suo debutto ufficiale per il mercato cinese si ferma il prossimo 3 marzo 2022 e, come già accennato, sembra che si tratterà di una versione re-branded di Realme 9 Pro, arrivato ufficialmente in Italia da pochi giorni.

A far intendere questo, sono stati i rumors ma anche i teaser dell’azienda. Quest’ultima ha infatti riportato che Realme V25 avrà una backcover fotocromatica e che cambierà colore se esposta al sole. Come sappiamo, si tratta di una caratteristica presente sul nuovo Realme 9 Pro.

Per questo motivo, ci aspettiamo la presenza sul nuovo smartphone delle stesse caratteristiche tecniche. Tra queste, non dovrebbero quindi mancare il processore Snapdragon 695, il sistema operativo Android 12 con l’interfaccia utente Realme UI 3.0, tagli di memoria con 6/8/12 GB di RAM, un display con tecnologia IPS LCD da 6.66 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e una batteria con una capienza di 5000 mAh e con supporto alla ricarica rapida da 33W.

