CoopVoce avanza grazie alle sue Evolution: si parte da 4 euro al mese

Non ci sono limiti ormai se volete scegliere un nuovo gestore di telefonia mobile, visto che le case produttrici di offerte, per così dire, sono davvero numerose. Tra queste e tra tutti i gestori che risultano molto più blasonati, si distinguono con gran carattere i provider virtuali.

Questi, che in passato non avevano riscosso grande successo, oggi stanno ottenendo risultati eccezionali. CoopVoce avrebbe infatti raggiunto un buon numero di utenti grazie alle sue offerte mobili che sono tuttora disponibili sul sito ufficiale. Stiamo parlando della linea Evolution che comprende al suo interno tre offerte di livello diverse tra loro ma con gli stessi obiettivi. Ricordiamo che si parte da un prezzo base di soli 4,50 € al mese per sempre.

CoopVoce: ecco le promo Evolution ancora disponibili per pochi euro al mese

Qui in basso notate nell’elenco le tre promozioni principali del gestore virtuale, le quali dureranno per sempre agli stessi prezzi. Ricordiamo infatti che non è prevista alcuna rimodulazione per nessuna delle tre.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS