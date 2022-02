Ad inizio mese il team di Mountain View ha annunciato una rivisitazione di design per Gmail. All’inizio la variazione della UI era stata riservata agli utneti Workspaces ma BigG ha ultimamente esteso tale posisbilità anche agli account personali.

Oggi vedremo come sia facile ed immediato procedere al cambio di interfaccia con il beneficio di nuove funzionalità di visualizzazione. Lo ha spiegato la stessa Google attraverso un post ufficiale. Prima di procedere è necessario attivare Chat di Gmail procedendo attraverso:

Impostazioni > Visualizza tutte le Impostazioni > Chat e Meet

Una volta giunti alla fine del percorso sarà sufficiente spuntare la voce Google Chat. Abbamo così rispettato i pre-equisiti necessari per procedere. Vediamo come fare.

Come attivare la nuova UI Gmail sul tuo acount

Per impostare il nuovo design Gmail è necessario portarsi nelle Impostazioni individuando il pulsante apposito collocato in alto a destra. Da qui alla voce “Impostazioni Rapide” fare click su “Prova la nuova visualizzazione di Gmail”. Lo stesso processo si può utilizzare per ripristinare il layout originale. Niente di più semplice.

Altra importante novità riguarda senz’altro la bolla di notifica che permette di attivare una notifica circoscritta in primo piano. Per averla basta accedere ad “Altre Opzioni” e successivamente su Impostazioni di notifica di Chat”. Arrivati qui basta selezionare le caselle accanto a “Consenti notifiche chat” e “Apri bolle della chat per i nuovi messaggi”. Un click su Fine ed il gioco è fatto.

Per concludere il video esemplificativo relizzato da Google come guida all’attivazione delle nuove funzionalità di posta per il client Gmail.