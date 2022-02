Acquistare uno smartphone è molto più facile, e permette sopratutto un risparmio adeguato, per ogni utente sul territorio nazionale; il volantino Carrefour presenta al proprio interno tantissime offerte speciali, con prezzi decisamente adeguati alle aspettative dei consumatori nazionali.

Per avere la certezza di poter accedere agli sconti, ricordiamo essere strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, senza però dover limitare la cernita a specifiche aree del territorio nazionale. Inoltre, coloro che vorranno godere di uno smartphone, potranno fare affidamento sulla variante no brand, con aggiornamenti quindi rilasciati direttamente dal produttore, non dall’operatore telefonico.

Carrefour: offerte con i migliori prezzi e tantissimi sconti speciali

Con le nuove offerte del volantino Carrefour non si scherza assolutamente, grazie alla corrente campagna promozionale, infatti, gli utenti possono avere la certezza di mettere mano al portafoglio, ma risparmiando ingenti quantitativi di denaro.

Fino al 20 febbraio sono disponibili alcuni sconti interessanti su modelli appartenenti alla fascia bassa della telefonia mobile, quali sono Oppo A54s, TCL 20Y e Realme C25Y, con prezzi che non vanno oltre i 179 euro, sempre alle medesime condizioni espresse in precedenza, ovvero parliamo di prodotti con garanzia di 24 mesi, e distribuiti nella solita versione no brand, pensata appositamente per ricevere aggiornamenti tempestivi, a differenza di quanto previsto con la variante brandizzata.

Tutti gli sconti sono perfettamente visibili tramite il sito ufficiale, in modo da poter scoprire in anteprima quali sono i prezzi più bassi, prima di decidere se è il caso di recarsi personalmente in negozio.