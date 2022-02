Netflix ha rilasciato lunedì il teaser trailer della nuova stagione di Bridgerton.

La seconda parte racconta la storia di Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), il fratello maggiore e il visconte di Bridgerton, mentre spera di trovare una moglie adatta.

Bridgerton si concentra sulla nuova relazione nella sua seconda uscita ed è basato sul romanzo di Julia Quinn Il visconte che mi amava, il secondo della serie Bridgerton più venduta di Quinn. Il primo era incentrato sulla storia d’amore tra Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) e il duca di Hastings (Regé-Jean Page). Dynevor riprende il suo ruolo, mentre Page è uscito memorabilmente dopo la prima stagione.

Ecco la trama della nuova stagione di Bridgerton

Ecco la descrizione ufficiale della seconda stagione: “Spinto dal suo dovere di mantenere il nome di famiglia, la ricerca di Anthony di una debuttante che soddisfi i suoi standard impossibili sembra sfortunata fino all’arrivo di Kate (Simone Ashley) e sua sorella minore Edwina (Charithra Chandran) Sharma dall’India.

Quando Anthony inizia a corteggiare Edwina, Kate scopre la vera natura delle sue intenzioni – un vero incontro d’amore non è in cima alla sua lista delle priorità e decide di fare tutto ciò che è in suo potere per fermare l’unione. Ma così facendo, gli scontri verbali tra Kate e Anthony complicano le cose da entrambe le parti. Dall’altra parte di Grosvenor Square, i Featherington devono dare il benvenuto al nuovo erede nella loro tenuta mentre Penelope (Nicola Coughlan) che continua a mantenere un segreto profondo.”

Bridgerton è prodotto da Shonda Rhimes, Betsy Beers e Chris Van Dusen. Van Dusen che è anche creatore e showrunner.