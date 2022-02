Molto spesso l’operatore telefonico italiano Vodafone tenta i suoi ex clienti a tornare con svariate offerte molto allettanti. Tra queste, c’è stata l’offerta denominata Vodafone Special 50 Digital Edition e ora l’operatore ha deciso di riproporla tramite una nuova campagna SMS winback.

Vodafone Special 50 Digital Edition ritorna per alcuni ex clienti a 7 euro al mese

L’offerta Vodafone Special 50 Digital Edition viene proposta molto spesso dal noto operatore telefonico rosso e ora, come già accennato, è di nuovo disponibile all’attivazione per alcuni ex clienti. Vodafone, infatti, ha avviato una nuova campagna SMS winback con la quale sta invitando gli utenti ad attivare proprio questa offerta.

Il costo mensile è di 7 euro al mese e non sono previsti né costo di attivazione né costo per la scheda SIM. Con questa offerta, i clienti potranno avere ogni mese 50 GB di traffico dati per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed anche SMS illimitati verso tutti. Ecco qui di seguito un esempio del messaggio inviato da Vodafone.

“Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 14/02”.

In questo SMS specifico, la data di scadenza per attivare l’offerta è il 14 febbraio. Tuttavia, si tratta di promozioni personalizzate, per cui può capitare che la data di scadenza cambi in base all’utente prescelto.