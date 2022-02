Nell’era della disinformazione dei social media, le prove scientifiche non sempre raggiungono quelle parti del pubblico che dipendono sempre più dagli algoritmi automatizzati. Il problema sussiste quando entrano in gioco le fake news.

Questa competizione per l’attenzione del pubblico ha prodotto dei precedenti che la comunità scientifica deve affrontare poiché gli ambienti di informazione online sostituiscono difficilmente i media tradizionali, secondo un’opinione pubblicata sulla rivista Science alla fine di giovedì.

“Le regole del discorso scientifico e la valutazione sistematica, obiettiva e trasparente delle prove sono fondamentalmente in contrasto con la realtà dei dibattiti nella maggior parte degli spazi online“, hanno scritto Dominique Brossard e Dietram Scheufele dell’Università del Wisconsin-Madison.

Un uso smoderato di notizie click bait

“È discutibile se le piattaforme di social media progettate per monetizzare l’indignazione e il disaccordo tra gli utenti siano il canale più produttivo per convincere il pubblico scettico che la scienza consolidata sui cambiamenti climatici o sui vaccini non è in discussione“, ha aggiunto.

Le informazioni -mirate dominano sempre più i social media, curate e classificate algoritmicamente per priorità sulla base dei dati demografici del pubblico.

Di recente abbiamo assistito a un bombardamento di notizie false su argomenti seri come Covid-19, elezioni, religione e quant’altro.

Secondo molte opinioni, il fatto che vengano utilizzati come metodo di riferimento articoli vincolati da 280 caratteri (come su Twitter) porta gli scienziati a condividere le notizie in un modo che puo’ definirsi anti-social.

Attualmente, gli algoritmi che selezionano e adattano i contenuti in base al contesto sociale di un membro del pubblico, alle preferenze personali e a una serie di dati di traccia digitali determinano sempre più quali informazioni scientifiche è probabile che un individuo riceva nelle ricerche di Google, nei feed di Facebook e nei consigli di Netflix.