I prodotti da Carrefour raggiungono prezzi quasi da saldo, garantendo difatti all’utente la possibilità di spendere molto meno del previsto, e del listino originario, garantendosi l’accesso a dispositivi dalla qualità estremamente elevata.

Il risparmio è assolutamente alla portata di tutti da Carrefour, con la corrente campagna promozionale, infatti, sarà possibile mettere le mani sugli sconti, recandosi in ogni singolo negozio sparso per il territorio, senza doversi limitare a specifiche aree o altro tipo di soci di appartenenza. Tutti gli utenti che riusciranno ad acquistare un prodotto, riceveranno inoltre garanzia di 24 mesi, e potranno anche approfittare della versione no brand, per quanto riguarda la telefonia mobile.

Carrefour: che occasioni assurde per tutti gli utenti

Con la campagna promozionale di Carrefour non si scherza assolutamente, al suo interno trovano posto prodotti sempre più economici, e pronti a far risparmiare un ingente quantitativo di utenti, interessati all’acquisto di nuovi smartphone appartenenti più che altro alla fascia media. Rientrando nei 300 euro di spesa, infatti, sarà possibile mettere le mani su Redmi Note 10 5G, Xiaomi Redmi 9At o anche TCL 20S.

Sempre nello stesso volantino, segnaliamo la presenza di Apple iPhone 13, il nuovo top di gamma dell’azienda di Cupertino viene commercializzato a 1059 euro, la cifra richiesta è fin troppo vicina al listino del periodo, considerato che al momento in commercio lo si può anche acquistare a poco più di 800 euro. Tutte le altre proposte del volantino carrefour sono raccolte direttamente a questo link.