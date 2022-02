Probabilmente usi WhatsApp ogni giorno, ma ci sono alcuni trucchi che potresti esserti perso.

Sono stati condivisi dal creatore di TikTok @tricksin1, in un video che ha più di 7.000 Mi piace. Il primo trucco è quello salvare i messaggi come preferiti. Ecco la procedura:

Basta aprire WhatsApp e poi andare in una chat.

Se tieni premuto il dito su un messaggio specifico, avrai l’opzione di Speciali.

Quindi vai nelle tue Impostazioni e cerca Messaggi speciali.

È lì che verranno archiviati tutti i tuoi messaggi preferiti.

È un modo semplice per tenere traccia dei messaggi importanti, magari un indirizzo, indicazioni stradali o persino un trucco WhatsApp intelligente.

L’altro suggerimento condiviso nel video è bloccare le chat. Questo è un modo semplice per dare la priorità alle tue persone preferite in WhatsApp.

Se hai un WhatsApp molto affollato, a volte le chat importanti possono rimanere sepolte sotto gruppi e chat di lavoro.

Ma in realtà è possibile bloccare diverse chat in modo che rimangano in cima al feed della conversazione principale. Ecco la procedura:

Vai nell’elenco delle chat e scorri verso destra su una conversazione.

Puoi quindi toccare Aggiungi e quella chat specifica rimarrà nella parte superiore del feed.

Se cambi idea in seguito, puoi sbloccarle in qualsiasi momento.

Un altro trucco svelato

L’influencer di TikTok ha condiviso un altro hack che consente agli utenti di bloccare un thread di chat di gruppo, in modo che non debbano mescolare i loro messaggi.

Allo stesso modo, è anche possibile rendere i messaggi di WhatsApp in corsivo.

Funziona esattamente come il trucco in grassetto, ma usando simboli diversi. Devi inserire un trattino basso su entrambi i lati della parola o della frase che stai cercando di modificare, in questo modo: _il testo va qui_

Per ottenere una barratura, posiziona una tilde (che è il simbolo della linea ondulata) su entrambi i lati del messaggio, in questo modo: ~il testo va qui~.