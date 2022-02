Motorola ha davvero bisogno di dispositivi competitivi perché la sua posizione di mercato è debole. Prodotti deboli, costi alti e un’enfasi sui modelli che invecchiano sono stati a lungo un freno ai profitti dell’azienda. Di recente sono stati sviluppati molti strani dispositivi, ma l’esecuzione è scarsa.

Quali prodotti ha Motorola in lavorazione per il 2022? Evan Blass, autorevole e noto insider, è desideroso di dare informazioni sulle novità. Ha presentato in particolare rappresentazioni di alta qualità dei telefoni cellulari, nonché una varietà di dettagli. Ci saranno almeno cinque nuovi articoli, che saranno conosciuti come Hawaii +, Dubai, Rogue, Rhode e Austin. Avranno tutti un design simile con piccole variazioni nel design dell’unità principale della fotocamera e lo spessore delle cornici attorno al perimetro del display.

Motorola vuole riposizionarsi sul mercato

Il primo di questi smartphone includerà un display OLED con fotocamera selfie “tonda”, oltre a una tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel. Molto probabilmente sarà un dispositivo per la classe media. Dubai e Rogue, invece, sfideranno i top-di-gamma. Il primo avrà le cornici più sottili, oltre a un’unità a tripla fotocamera con un modulo principale da 50 megapixel e una fotocamera frontale incorporata nello schermo. Rogue, invece, avrà praticamente tutto, ma si farà notare con una selfie camera sub-schermo.

Motorola Rhode avrà un aspetto simile a Dubai, con l’eccezione di piccole e sottili modifiche al design nella piattaforma della fotocamera. Secondo il design, Motorola Austin sarà il meno costoso dei cinque nuovi dispositivi. Il budget è visibile nel design, in particolare sul pannello frontale, dove mettono uno schermo con cornici mozzafiato e un mento.

Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, due fotocamere principali da 50 megapixel e una fotocamera selfie da 60 megapixel, oltre al SoC Snapdragon 8 Gen 1.