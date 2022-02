Samsung ha finalmente sollevato il sipario sulla famiglia Galaxy S22 che è composta da tre device di fascia alta. Nonostante la presentazione in grande stile, i device subiscono ancora gli effetti della crisi dei chip.

A causa della carenza dei semiconduttori, il produttore coreano ha stimato di realizzare una quantità inferiore di dispositivi per il lancio. Tuttavia, dopo che il CEO in persona ha visitato gli stabilimenti produttivi in Vietnam, l’azienda ha deciso di cambiare idea.

Secondo un report realizzato da The Elec, Samsung ha scelto di incrementare la produzione dei propri Galaxy S22. L’aumento della produzione si attesta sul 20% per un totale di 30 milioni di device da realizzare. Di questi dispositivi, 12 milioni sono Galaxy S22, 8 milioni Galaxy S22+ e 10 milioni Galaxy S22 Ultra, il flagship assoluto della famiglia.

Samsung si aspetta che le vendite della famiglia Galaxy S22 aumenteranno e per questo ha aumentato la produzione per i tre flagship

Considerando queste cifre, Samsung si aspetta molte vendite per i device anche se ogni modello ha un impatto diverso sul mercato. Il brand coreano ha lavorato per migliorare i device sotto ogni punto di vista rispetto alla generazione precedente.

Al momento è troppo presto per valutare se il lavoro svolto porterà i propri frutti, ma un aumento della produzione è un segnale forte da parte dell’azienda. Tutti si aspettano che il mercato si riprenderà dagli effetti negativi della pandemia e quindi le vendite torneranno a crescere in maniera sensibile.

Ovviamente Samsung si riserva la facoltà di modificare nuovamente i livelli di produzione a seconda dell’andamento del mercato. Se la risposta del pubblico sarà positiva, verranno realizzati più device mentre, in caso contrario, il numero di dispositivi sarà ridotto.