CoopVoce: incredibile offerta da 100GB per meno di 9 euro al mese

Coopvoce sta smentendo pian piano tutti gli scettici lanciando offerte clamorose e soprattutto vantaggiose. Ecco infatti tornare alla carica le solite promo Evolution, le quali ormai da mesi non abbandonano la piattaforme.

Si tratta di tre soluzioni che per pochi euro mensili corrispondono al clienti finale minuti, SMS e soprattutto tanti giga. L’obiettivo in questo caso è battere la concorrenza che dunque dovrò faticare molto per creare soluzioni utili per battere CoopVoce. In basso trovate l’elenco con tutte le offerte della gamma Evolution, la quale questa volta propone anche la sua miglior promo da 100 giga per pochi euro mensili.

Ricordiamo che in alcuni casi, per i più fortunati, sarà predisposto anche un bonus da 30 € sul credito residuo perché sottoscriverà proprio l’offerta EVO 100 da 8,90 euro.

CoopVoce: ecco le promo Evolution con tutto il loro potenziale fino a 100 giga

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

Prezzo mensile: 4,50 euro al mese per sempre

Ovviamente tutti gli utenti avranno diritto all’applicazione ufficiale per monitorare tutti i dati inerenti alla propria offerta.