Secondo Bloomberg, Apple ha acquistato AI Music, un’azienda che utilizza l’intelligenza artificiale per generare colonne sonore personalizzate e musica adattabile per una varietà di applicazioni. AI Music ha sviluppato un “Motore musicale infinito” che gli consente di produrre soluzioni audio personalizzate per esperti di marketing, editori, professionisti del fitness e aziende creative, tra gli altri clienti.

La tecnologia ha la capacità di generare colonne sonore dinamiche che si alterano in risposta al coinvolgimento dell’utente con il sistema. La musica durante un allenamento, ad esempio, può cambiare in risposta al battito cardiaco di chi lo indossa, permettendogli di adattarsi all’intensità della sessione. AI Music lo ha caratterizzato come una funzione che consentirebbe agli inserzionisti di creare suoni che corrispondessero al contesto dell’utente, come l’umore, in base alle loro specifiche.

Apple potrebbe utilizzare la tecnologia in vari modi

Nonostante il sito Web di AI Music non sia più operativo, la precedente pagina LinkedIn dell’azienda affermava che era “in missione per trasformare il modo in cui produciamo, ci colleghiamo e ci godiamo la musica”.

Apple ha recentemente concluso l’acquisizione della società AI Music, che ha sede nel Regno Unito. Secondo Bloomberg, AI Music aveva circa due dozzine di dipendenti prima della sua acquisizione.

Apple potrebbe utilizzare la tecnologia AI Music in vari modi, secondo l’azienda. La musica generata su richiesta che corrisponde all’umore dell’utente potrebbe essere utile per Apple Fitness+, che utilizza musica esente da royalty per fornire brani per le presentazioni di foto. L’app Foto di Apple utilizza anche musica esente da diritti d’autore, quindi la musica generata su richiesta che corrisponde all’umore dell’utente potrebbe essere utile a tale scopo.