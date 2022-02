Un’importante funzionalità di iOS 15 che stiamo ancora aspettando è la possibilità di aggiungere una patente di guida o un ID all’app Wallet su iPhone e Apple Watch negli stati che si sono registrati in anticipo al servizio. Secondo il sito Web di Apple, questa funzionalità sarà disponibile all’inizio del 2022.

Nel frattempo, Apple sta continuando a fare i preparativi per l’imminente rilascio della funzionalità. Secondo lo scrittore di MacRumors Steve Moser, la seconda beta di iOS 15.4 rilasciata oggi contiene una nuova riga di codice nell’app Wallet che dice: “Scopri quando la tua patente di guida o ID è pronta per l’uso e ricevi aggiornamenti vitali riguardo al tuo ID. ”

iOS 15.4 potrebbe essere rilasciato presto

Secondo l’annuncio di Apple dello scorso anno, gli stati dell’Arizona e della Georgia sarebbero tra i primi ad adottare la funzione. La società ha anche affermato che seguiranno Connecticut, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma e Utah. Altri stati, tra cui Colorado, Delaware, Florida e Louisiana, hanno già le proprie app di identificazione digitale e potrebbero collaborare con Apple per integrare l’app Wallet nei rispettivi sistemi.

In una dichiarazione, Apple ha dichiarato che i controlli di sicurezza TSA selezionati saranno i primi luoghi in cui sarà possibile presentare le carte d’identità archiviate nell’app Wallet, con i rivenditori e altre sedi che seguiranno l’esempio in seguito.

Non è ancora in grado di aggiungere una patente di guida o un ID all’app Wallet nella seconda beta di iOS 15.4, nonostante siano in corso i preparativi a livello di codice per la funzione. È possibile che la funzione venga attivata prima del rilascio di iOS 15.4 al pubblico a marzo o aprile, dato il programma di inizio 2022 di Apple.