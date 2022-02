Secondo 9to5Google, sono in corso di implementazione le modifiche all’app Google Messaggi e sembra che l’hamburger sia tornato nel menu. Per coloro che utilizzano la versione beta dell’app Messaggi, è apparso il restyling e sostituisce il menu a tre punti nell’angolo in alto a destra con un menu ad hamburger sul lato sinistro dello schermo.

Le opzioni ora accessibili nel menu a tre punti, come “Messaggi”, “Speciali”, “Archiviati” e “Spam e bloccati”, verranno trasferite al menu dell’hamburger. Altre opzioni, come “Accoppiamento dispositivi” e “Scegli tema”, verranno mostrate separatamente nella parte inferiore di questo menu.

Google Messaggi sta ricevendo un nuovo restyling

Al termine dell’aggiornamento, la prima volta che accedi all’app dopo l’aggiornamento, ti verrà chiesto di attivare l’integrazione di Google Foto per l’app Messaggi. Il messaggio indica “Condividi i video come devono essere visti”, seguito da “Preserva una nitidezza del video quando accedi e invii collegamenti a Google Foto”. L’app Messaggi può essere utilizzata senza un account Google grazie a un link in fondo alla pagina.

Avrai un paio di opzioni tra cui scegliere, inclusa una che invierà sempre un link a Google Foto quando utilizzi Messaggi per inviare un messaggio di testo a un video (SMS/MMS) e un’altra che invierà sempre un link a Google Foto quando fotografie di testo tramite SMS/MMS. Consentire la trasmissione del collegamento di Google Foto con video e immagini consente agli spettatori di tali contenuti tramite Google Messaggi di visualizzarli con una qualità superiore rispetto a se fossero stati consegnati tramite MMS.

Mentre l’aggiornamento viene distribuito a membri beta selezionati dell’app, non tutti i membri beta lo stanno attualmente ricevendo. Google quasi certamente amplierà la distribuzione dell’aggiornamento dopo aver ricevuto il feedback degli utenti. Se hai avuto lamentele sulla qualità dei film e delle foto che hai condiviso tramite Google Messaggi, questo è un nuovo modo per inviare contenuti di qualità superiore utilizzando quell’app con un piccolo aiuto da Google Foto.