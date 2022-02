Nel 2015 il Falcon 9 della SpaceX ha posizionato l’osservatorio climatico DSCOVR della NOAA attorno al punto L1 di Lagrange, uno dei cinque punti gravitazionalmente stabili tra la Terra e il Sole. Dopo aver raggiunto L1, a circa 1,5 milioni di km dalla Terra, la fase superiore della missione è stata puntata lontano dalla Terra nello spazio aperto.

Questo ha reso impraticabile un’ustione da deorbita per smaltirlo nell’atmosfera del nostro pianeta, mentre anche lo stadio superiore mancava di velocità sufficiente per sfuggire al sistema Terra-Luna. Invece è stato lasciato in un’orbita caotica in orbita attorno al Sole vicino ai due corpi.

Cosa dicono gli esperti ESA

Stime pubbliche ora credibili, dello scienziato cittadino Bill Gray, hanno previsto il suo impatto con la Luna il 4 marzo alle 12:25:39 UTC in un punto sul lato opposto della luna vicino all’equatore. Si prevede che attualmente lo stadio superiore del razzo di circa 3 tonnellate, 15 m di lunghezza e 3 m di larghezza colpirà a una velocità di circa 2,58 km/s.

Tim Flohrer dello Space Debris Office dell’ESA, ha dichiarato:

“Il prossimo impatto del Falcon 9 è un po’ oltre la nostra abituale area di interesse, perché ci concentriamo principalmente sullo sciame di detriti in orbite basse della Terra altamente trafficate, fino a 2000 km di altitudine, nonché in orbite geosincrone a circa 35.000 km di distanza”

Detlef Koschny, a capo dell’Ufficio per la difesa planetaria dell’ESA, aggiunge:

“Utilizziamo le osservazioni telescopiche per individuare le orbite, principalmente di oggetti naturali nello spazio circostante la Terra. Di tanto in tanto, raccogliamo anche oggetti creati dall’uomo lontano dalla Terra, come i resti di veicoli spaziali per l’esplorazione lunare e gli oggetti che ritornano dai punti di Lagrange”.

Per i viaggiatori spaziali internazionali non esistono al momento linee guida chiare per regolamentare lo smaltimento a fine vita dei veicoli spaziali o degli stadi superiori esauriti inviati ai punti di Lagrange. Potenzialmente schiantarsi contro la Luna o tornare e bruciare nell’atmosfera terrestre sono state finora le opzioni predefinite più semplici.

“L’imminente impatto lunare del Falcon 9 illustra bene la necessità di un regime di regolamentazione completo nello spazio, non solo per le orbite economicamente cruciali intorno alla Terra, ma anche per la Luna” – afferma Holger Krag, capo del programma di sicurezza spaziale dell’ESA.

“Ci vorrebbe il consenso internazionale per stabilire normative efficaci, ma l’Europa può sicuramente fare da apripista.”

Valutazione del rischio di impatto lunare

Le rocce spaziali colpiscono continuamente la Luna. I ricercatori sono interessati a quantificare la frequenza di questi impatti lunari naturali. Utilizzando un sistema sviluppato attraverso un contratto dell’ESA, il progetto greco NELIOTA (Near-Earth object Lunar Impacts and Optical TrAnsients) rileva lampi di luce causati da piccoli corpi che colpiscono la superficie della Luna, in particolare attraverso la sua faccia in ombra. NELIOTA è in grado di determinare la temperatura di questi bagliori da impatto e la loro luminosità. Da questo si può stimare la massa impattante.

Il programma Space Safety dell’ESA è interessato a questa ricerca come un modo per valutare il numero di oggetti in arrivo di dimensioni variabili da decine di centimetri a metri di diametro. Questo è utile perché il numero preciso di oggetti in questo intervallo non è noto molto bene.

Questa ricerca potrebbe anche essere preziosa per i futuri coloni lunari. Uno dei pericoli che potrebbero dover affrontare sono i piccoli meteoroidi che danneggiano la loro infrastruttura: i risultati di NELIOTA stanno aiutando a quantificare il pericolo. Senza un’atmosfera per bruciare tali corpi, è probabile che le future strutture lunari permanenti saranno sotterranee, per fornire schermatura contro gli impatti e le radiazioni spaziali.